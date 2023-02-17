«Не хотел никого обидеть». Чалов — о своих словах про Лигу чемпионов АФК

Нападающий сборной России и ЦСКА Фёдор Чалов объяснил свои слова о нежелании играть в азиатской Лиге чемпионов, заявив, что размышлял об этой перспективе со стороны интересов обычного болельщика. Также игрок армейцев добавил, что не хотел никого оскорбить своим высказыванием.

«Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола. Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика.



Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов, слушая её гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов. Тот гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» навсегда останется в моей памяти.



Поэтому теперь моя мечта — ещё не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов. Но, повторюсь, не хотел никого обидеть своим высказыванием», — приводит слова Чалова Sport24.