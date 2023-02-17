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Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ

Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ
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Печерский районный суд отстранил главу Украинской федерации футбола Андрея Павелко от должности президента организации. Об этом сообщает FootballHub.

По информации источника, следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство об отстранении от должности президента УАФ Андрея Павелко.

Главу Украинской ассоциации футбола отстранили до 17 марта 2023 года. Это решение может быть обжаловано в течение пяти суток. Постановление вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляции, если такая жалоба не подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

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