«Посмотрим, что будет летом». Нюбель — о конкуренции с Нойером и Зоммером в «Баварии»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», высказался о конкуренции с голкиперами мюнхенцев Мануэлем Нойером и Яном Зоммером.
«Я чувствую себя в «Монако» очень хорошо. У нас много матчей, во многих из них я играю. Посмотрим, что будет летом. Я готов ко всему, но сейчас я сфокусирован на выступлениях за «Монако».
Зоммер? Было ясно, что «Бавария» купит вратаря. В таком клубе, как «Бавария», всегда будут лучшие голкиперы. В каждой команде по три вратаря, поэтому конкуренция будет всегда. Переход Зоммера в «Баварию» совершенно нормален. Готов ли я к конкуренции? Посмотрим, но сейчас я сосредоточен на игре за «Монако».
Делает ли уход из «Баварии» Тони Тапаловича моё возвращение более реалистичным? Об этой истории уже сказано многое. У меня были нормальные отношения с ним. Конечно, Нойеру тяжело. Но это зависит не от меня», — приводит слова Нюбеля Sport1.
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