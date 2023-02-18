Анри — «Арсеналу»: «Ман Сити» пришёл к вам домой и избил вас. Покажите свою реакцию на это

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри выступил с обращением к игрокам своей бывшей команды после поражения «пушкарей» в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).
«Они пришли к вам домой и избили вас, теперь вы должны показать, что в состоянии реагировать на это. С самого начала сезона «Сити» следовал за «Арсеналом». Сохраняйте спокойствие, исправьтесь в следующем матче с «Астон Виллой» и докажите, что можете выдерживать конкуренцию с ними до конца сезона. Вы проиграли один матч, но это не значит, что все остальные нужно выбросить», — приводит слова Анри CBS Sports.
После поражения от «Манчестер Сити» «Арсенал» вплотную подпустил к себе «горожан» в турнирной таблице. У обеих команд по 51 очку, но у лондонцев есть игра в запасе.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
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