«Были более злыми». Радимов сравнил футбольную молодёжь своего поколения и нынешнего
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Бывший российский полузащитник Владислав Радимов назвал отличия футбольной молодёжи его поколения и нынешнего.
«Отличаются ли 18-летние футболисты моего времени от нынешних? Отличаются, очень сильно. Мы были более самостоятельными, это самое главное. Ещё чувство юмора, у нас оно было более тонкое. В спортивном плане мы были более злыми, наглыми», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
В бытность игрока Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».
Драка российских и украинских футболистов в Турции. Видеоролик:
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