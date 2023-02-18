Орлов: «Бавария» предложила сумасшедший прессинг в матче с «ПСЖ»
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «ПСЖ» и «Бавария».
«Бавария» очень впечатлила. Прессинг, который они предложили, — это что-то сумасшедшее. Как они держали темп два тайма, какое напряжение по всему полю, какая физическая подготовленность и техника! Но Мбаппе всё равно забил, и не один, но ни одного мяча не засчитали. Посмотрите, что VAR сейчас творит: чуть видимые или почти невидимые заступы камеры фиксируют» — сказал Орлов в эфире Радио «Зенит».
«Бавария» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман, ранее выступавший за парижан, после передачи Альфонсо Дэвиса. Ответный матч состоится 8 марта.
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