Рамиз Мамедов: «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед» до лампочки Лига Европы

Многократный чемпион России в составе московского «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» (2:2). Ответный матч состоится в следующий четверг.

«Для «Манчестер Юнайтед» 2:2 – это как победа. Многие ставили на «Барселону». Равная игра, в которой всё решили личности. Рашфорд забил мяч из ничего. В принципе, все голы оказались спонтанными. Никаких розыгрышей не было.

Угловой – гол, угловой – гол. Это же не комбинация. Мне кажется, «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед» до лампочки Лига Европы. Каталонцам надо выиграть Ла Лигу. Манкунианцам — попадать в зону Лиги чемпионов в английской Премьер-лиге», — цитирует Мамедова спортивное радио «Движение».