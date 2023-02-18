Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Таавуном»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче с «Аль-Таавуном».



«Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.



38-летний португалец ассистировал хавбеку Абдулрахману Гаребу и защитнику Абдулле Маду в матче с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.



«Аль-Наср» на данный момент возглавляет таблицу, опережая «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда по дополнительным показателям.



Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. В предыдущем матче португалец оформил покер.

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