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Артета не согласен, что соперники научились играть против «Арсенала»

Артета не согласен, что соперники научились играть против «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не согласился с мнением, что соперники научились играть против лондонского клуба.

«Сколько раз мы играли против низкой обороны в нынешнем сезоне? Мы 16 раз сталкивались с подобным. И выиграли многие из этих матчей. Причём сделали это заслуженно. Но всё дело в эффективности. Если соперник блокирует всё, а мяч не идёт в ворота, то здорово выиграть со счётом 2:0. Это значит, что ты действительно хорошо сыграл против низкого блока.

Так что всё зависит от определённых вещей. Есть вещи, которые необходимо улучшать, так всегда. Эффективность наших действий в штрафной не так высока, как прежде, когда мы побеждали. Так что завтра нам нужно показать максимум, чтобы обыграть «Астон Виллу», — приводит слова Артеты Metro.

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