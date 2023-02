Катарский шейх, подавший заявку на приобретение «МЮ», является давним болельщиком команды

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, 17 февраля подавший заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед», является давним болельщиком команды.



Как сообщает The Guardian, Аль Тани неспроста назвал фонд, через который он подал предложение, Nine Two Foundation — это отсылка к классу 92 — легендарному поколению игроков «МЮ», которые добились с клубом выдающихся успехов: Полу Скоулзу, Райану Гиггзу, Дэвиду Бекхэму, Ники Батту, братьям Гарри и Филу Невиллам.



Шейх также пообещал, что сделка будет полностью свободна от долгов, а все заработанные клубом деньги он будет реинвестировать в клуб.



Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится в поиске новых владельцев. Семья Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года, вероятно, полностью продаст свои активы. Начался сбор заявок, отбором и рассмотрением которых занимается банк, руководивший операцией по продаже «Челси».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: