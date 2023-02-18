В «Барселоне» рассказали о характере травмы Педри, полученной в матче с «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.



Как сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте, у игрока диагностировано повреждение подколенного сухожилия правой ноги и повреждение задней поверхности бедра.



Футболист должен восстановится к игре с «Реалом» в Ла Лиге 19 марта.



Напомним, 16 февраля, проходил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:2. Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.



«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 56 очков.

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