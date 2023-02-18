Игроки «ПСЖ» сомневаются в профессионализме главного тренера команды Галтье

Игроки «ПСЖ» сомневаются в уровне и профессионализме тренера Кристофа Галтье.



Как сообщает Footmercato, часть футболистов команды сомневается в способности специалиста сделать команду лучше.



Игроки считают методы 56-летнего тренера устаревшими, а его самого – тактически ограниченным. Также Галтье подозревают в особом и привилегированном отношении к некоторым футболистам.



«ПСЖ» проиграл три последних матча, включая игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).



Галтье возглавил «ПСЖ» перед стартом текущего сезона. Под его руководством парижская команда занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав после 23 сыгранных матчей 54 очка.

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