Андрей Шевченко: думаю о возвращении к тренерской деятельности

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о возвращении к тренерской деятельности.

«В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю», — приводит слова Шевченко Corriere della Sera.

Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.

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