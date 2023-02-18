Фанаты «МЮ» кричали и пели во время минуты молчания в память о жертвах в Турции и Сирии

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед», присутствовавшие на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне на первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2), отметились непристойным поведением во время минуты молчания перед стартом игры в память о жертвах разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Об этом в своём «твиттере» сообщает испанский журналист Джейми Истон Гомбо.
По информации источника, фанаты «Юнайтед» кричали и пели во время минуты молчания на стадионе. Уже во время самого матча часть болельщиков «красных дьяволов» бросали монеты, стаканы и мочу в людей, поддерживающих «Барселону». Также часть фанатов «Манчестер Юнайтед» обеспокоили своим поведением местных жителей в центре Барселоны.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в Лиге Европы состоится 23 февраля в Манчестере.
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы
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