Сэр Джим Рэтклифф сделал предложение о покупке «МЮ» вслед за катарским шейхом

Сэр Джим Рэтклифф, миллиардер и один из самых богатых людей Великобритании, стал ещё одной подтверждённой стороной, выдвинувшей своё предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» вслед за катарским шейхом Джасимом бен Хамад Аль Тани. Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Как и катарский шейх, Рэтклифф выразил готовность выкупить активы клуба у семейства Глэйзеров полностью. Информация об итоговой сумме предложения, сделанного британским миллиардером, отсутствует.
Рэтклифф, являющийся поклонником манкунианского клуба, ранее уже подавал заявку о покупке «Челси» весной 2022 года, однако его предложение было слишком поздним, в результате чего он не смог участвовать в гонке за лондонский клуб. Этим летом Рэтклифф одним из первых заявил в своей заинтересованности в покупке «красных дьяволов».
Стоит также отметить, что Рэтклиффу, который возглавляет нефтехимическую корпорацию Ineos, принадлежат швейцарский клуб «Лозанна» и французская «Ницца».
- 18 февраля 2023
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