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Лионель Месси пропустил тренировку «ПСЖ»

Лионель Месси пропустил тренировку «ПСЖ»
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси пропустил коллективную тренировку команды в преддверии матча Лиги 1 с «Лиллем». Об этом сообщает журналист Марк Меченуа в своём «твиттере».

По информации журналиста, аргентинский форвард занимался индивидуально. Последним матчем, который Месси сыграл за «ПСЖ», была игра 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:1). Встреча с «Лиллем» запланирована на завтра, 19 февраля. Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 мск.

35-летний Месси сыграл 26 матчей за парижскую команду в текущем сезоне, в которых отметился 15 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

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