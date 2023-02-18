«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «МЮ» следят за ситуацией с контрактом Мэйсона Маунта

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с контрактом Мэйсона Маунта в «Челси» и могут постараться заполучить игрока грядущим летом, сообщает ESPN.
Сообщается, что переговоры Маунта по контракту с «Челси» зашли в тупик из-за того, что игрок не хочет заключать долгосрочный контракт с низкой заработной платой, который стал обычным явлением с тех пор, как к власти пришли новые владельцы клуба. Текущее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
По информации источника, если к началу лета контракт с Мэйсоном не будет подписан — «Челси» примет любое предложение за игрока выше 60 миллионов фунтов стерлингов.
24-летний Мэйсон Маунт находится в структуре лондонского клуба с 2005 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 30 матчах забил три гола и отдал шесть результативных передач. «Челси» в 22 встречах английской Премьер-лиги набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место.
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