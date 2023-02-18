Артета — о матче с «Астон Виллой»: Эмери всегда будет подвергать очень трудному испытанию

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало игры — в 15:30 мск.

«Хотим набрать максимум очков, но мы этого не сделали в последних трёх матчах. Мы должны посмотреть на себя, должны быть более эффективными. С тем количеством игр и моментов, которые мы создали, мы не набрали достаточного количества очков, и это зависит от нас. Необходимо улучшить это, потому что хотим выигрывать больше матчей.



Эмери всегда будет подвергать очень трудному испытанию. Он очень хороший тренер, и я испытываю огромное уважение к тому, что он сделал в каждом клубе, и к успеху, которого он добился», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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