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Экс-защитник «Реала» Марсело настроен расторгнуть контракт с греческим «Олимпиакосом»

Экс-защитник «Реала» Марсело настроен расторгнуть контракт с греческим «Олимпиакосом»
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Бразильский защитник греческого «Олимпиакоса» Марсело настроен расторгнуть свой контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sport24.gr.

По информации источника, 34-летний бразилец имеет на руках вариант продолжения карьеры в более престижном европейском клубе, который предлагает Марсело лучшие условия в плане спортивных достижений и финансовой составляющей. В «Олимпиакосе» в курсе сложившейся ситуации, и руководство греческого клуба надеется прийти к взаимовыгодному соглашению с футболистом о разрыве контракта.

Марсело выступает за «Олимпиакос» с сентября 2022 года. За греческую команду бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

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