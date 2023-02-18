Бенитес: в «Реале» мне не дали победить. За счёт моей работы они выиграли Лигу чемпионов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о времени, проведённом на посту наставника «Королевского клуба», заявив, что ему не дали возможности выиграть трофеи с командой.

«В «Реале» мне не дали победить. Мы были первыми в чемпионате Испании. Мы проделали работу, чтобы «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Из розыгрыша Кубка Испании нас исключили из-за административной ошибки с Черышевым. Потом все говорили, что это была моя вина, но меня там уже не было. «Реал» физически превосходил соперников. Когда я уходил, мы отставали от «Барселоны» на два очка, имея на одну игру меньше. Два месяца спустя «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков», — приводит слова Бенитеса Cadena Ser.

Бенитес провёл во главе «Реала» всего полгода с июля 2015 года по январь 2016 года. Зимой испанец был уволен, а его место в качестве главного тренера «сливочных» занял Зинедин Зидан, который привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов в конце сезона-2015/2016.

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