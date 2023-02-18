Гендиректор «Зенита» Медведев: будем ждать «Сепахан» у нас в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (0:2).

«Результат товарищеских матчей не является довлеющим сам по себе. Хочу поздравить «Сепахан» и его болельщиков. Их, на мой взгляд, было явно больше 40 тысяч. Перед такой болельщицкой аудиторией команда не может не показывать особое отношение, желание и самоотдачу.



Было два разных тайма, второй «Зенит» провел намного лучше — имел моменты, но то, что «Сепахан» функционально более готов, — это было заранее понятно, потому что у них сезон в самом разгаре. Это очень хорошая команда с техничными игроками. Видна тренерская рука — они очень грамотно оборонялись и выходили из обороны.

Для «Зенита» это был важный матч — последний матч на сборах, следующий — уже в Кубке с «Волгой». Тренерский штаб по итогам этого матча и сборов в целом будет определять состав на игру с «Волгой». К сожалению, у нас трое игроков дисквалифицированы (Родригао, Вильмар Барриос и Малком. — Прим. «Чемпионата»).



Был праздник футбола. Будем ждать иранскую команду у нас в Санкт-Петербурге, потому что после поражения победа будет особенно сладкой. Уверен, что мы найдём в календаре «Сепахана» и «Зенита» возможность провести такой матч в Санкт-Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.