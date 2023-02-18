Клопп сообщил, что ван Дейк будет готов к матчу с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нидерландский защитник Вирджил ван Дейк будет доступен к матчу 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.
«Думаю, да. Накануне он выглядел абсолютно готовым. Думаю, на предматчевой тренировке он будет выглядеть так же, и тогда мы примем решение», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, ван Дейк был вынужден покинуть поле в перерыве матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом», который состоялся 2 января, из-за мышечных проблем. К перерыву «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2. По итогам встречи команда Клоппа и ван Дейка уступила со счётом 1:3.
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