Кулибали: Мудрик и Феликс — хороши. Когда мяч у них в ногах, это похоже на волшебство

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился впечатлениями от совместной игры с новичками клуба Михаилом Мудриком и Жоау Феликсом, а также высказался о конкуренции в команде.

«Все наши новички хороши. Я бы отметил Мудрика – я долгое время следил за Михаилом, потому что мы общались в социальных сетях, так что я его немного знаю. Он действительно очень хорош на тренировках – очень быстр, хорошо работает с мячом. И Жоау Феликс тоже, о его технике все знают. Поэтому, когда мяч у них в ногах, это похоже на волшебство.

У нас много качественных игроков. Мы видим, что Жоау Феликс здесь, Мудрик здесь, и мы также подписали Нони (Мадуэке). Мы знаем, что они могут усилить нашу атаку, в которой уже и так есть талантливые игроки вроде Стерлинга или Пулишича.



Да, будет тяжёлая конкуренция, но это хорошо, – в таких условиях каждый сможет выложиться по максимуму, а потом мы увидим на поле лучших игроков «Челси». Поэтому я думаю, что для клуба выгодно иметь так много хороших игроков», — приводит слова Кулибали Goal.com.

«Челси» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 22 матчей.