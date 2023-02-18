«Астон Вилла» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30 мск

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» выиграл у «Астон Виллы» со счётом 2:1. В составе лондонцев отличились нападающие Гарбиэл Жезус и Габриэл Мартинелли. У гостей единственный мяч на свой счёт записал полузащитник Дуглас Луис.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 51 очко после 22 матчей. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, заработав 28 баллов после 22 игр. Лидирует «Манчестер Сити» (51).
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