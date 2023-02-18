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Белорусский форвард Лаптев покинул московское «Торпедо»

Белорусский форвард Лаптев покинул московское «Торпедо»
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Белорусский нападающий «Торпедо» Денис Лаптев покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Денис, спасибо за всё! Желаем как можно больше забитых мячей в будущем!» — написано в заявлении «Торпедо».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард провёл четыре матча. Результативными действиями не отметился. Также на счету Лаптева пять матчей в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в которых он отметился одним забитым мячом.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимней паузы автозаводцы сыграют с «Краснодаром» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.

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