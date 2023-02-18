УЕФА может не допустить «Барселону» до участия в еврокубках из-за судейского скандала

Испанский юрист Хорхе Вакеро, специализирующийся на спортивном праве, указал на то, что «Барселоне» могут грозить санкции со стороны УЕФА за подозрение в подкупе судей. Мнение юриста приводит Onda Cero.
В соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если в организации посчитают, что какой-либо клуб был прямо или косвенно вовлечён в какую-либо деятельность, направленную на то, чтобы повлиять на результат матча в национальном первенстве или в международном соревновании, то это команда может быть исключена из еврокубков.
Таким образом, если вина «Барселоны» будет установлена, то УЕФА может не допустить каталонцев до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Напомним, «Барселона» обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты.
Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 18 февраля 2023
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
11:56
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:12
-
11:11
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:37
-
10:28
-
10:20