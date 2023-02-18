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УЕФА может не допустить «Барселону» до участия в еврокубках из-за судейского скандала

УЕФА может не допустить «Барселону» до участия в еврокубках из-за судейского скандала
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Испанский юрист Хорхе Вакеро, специализирующийся на спортивном праве, указал на то, что «Барселоне» могут грозить санкции со стороны УЕФА за подозрение в подкупе судей. Мнение юриста приводит Onda Cero.

В соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если в организации посчитают, что какой-либо клуб был прямо или косвенно вовлечён в какую-либо деятельность, направленную на то, чтобы повлиять на результат матча в национальном первенстве или в международном соревновании, то это команда может быть исключена из еврокубков.

Таким образом, если вина «Барселоны» будет установлена, то УЕФА может не допустить каталонцев до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, «Барселона» обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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