«Ньюкасл» выступил с соболезнованиями в связи со смертью Кристиана Атсу в Турции

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за «Ньюкасл», был найден мёртвым под завалами в Турции после разрушительного землетрясения. Английский клуб выразил соболезнования на своём официальном сайте.
«Мы глубоко опечалены известием о том, что наш бывший игрок Кристиан Атсу трагически погиб во время разрушительных землетрясений в Турции.
Талантливый игрок и особенный человек, он всегда будет с теплотой вспоминаться нашими игроками, персоналом и болельщиками.
Наши мысли с близкими Кристиана и с народом Турции, Сирии и соседних территорий в это невероятно трудное время», — написано в заявлении «сорок».
Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.
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