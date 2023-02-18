Артета: вряд ли бы многие поставили бы на победу «Арсенала» в АПЛ свои деньги или дом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что для его команды ничего не поменялось в гонке за чемпионство в АПЛ после поражения от «Манчестер Сити» в прошлом матче (1:3), так как «канониры» и не считались главными претендентами на титул перед началом сезона.
«Я не думаю, что нас когда-либо воспринимали как главных фаворитов, поэтому я не думаю, что что-то изменилось. «Манчестер Сити» был главным претендентом на титул с самого первого дня, потому что является им большую часть из последних пяти лет.
Думаю, что если бы кто-то хотел поставить на чью-то победу в АПЛ свои деньги или даже дом перед началом сезона, то вряд ли бы многие поставили бы на «Арсенал», — приводит слова Артеты Daily Mail.
«Арсенал» Артеты набрал 51 очко после 22 сыгранных матчей. «Манчестер Сити» после победы над «пушкарями» в очной встрече догнал лондонцев, однако у команды из столицы Англии есть одна игра в запасе.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
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