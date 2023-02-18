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Булыкин: у Малкома и Клаудиньо есть законная возможность получить паспорт РФ — имеют право

Булыкин: у Малкома и Клаудиньо есть законная возможность получить паспорт РФ — имеют право
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Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное получение гражданства Российской Федерации бразильскими футболистами санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малкому и Клаудиньо одобрили российское гражданство? Если есть законная возможность получить паспорт и пользоваться — почему нет? Они имеют право! А для чего оно… Может быть, в будущем мы узнаем причину, а пока они хотят, чтобы был российский паспорт. Если бы у всех была такая возможность, все бы воспользовались», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее сообщалось, что Малкому и Клаудиньо уже одобрили получение российских паспортов.

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