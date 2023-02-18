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Тчуамени пропустит матч с «Осасуной» из-за гриппа

Тчуамени пропустит матч с «Осасуной» из-за гриппа
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пропустит матч 22‑го тура чемпионата Испании против «Осасуны» из‑за гриппа. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Футболист не полетит с командой в Памплону, вместо него в заявку команды внесён 18-летний игрок «Кастильи» Марио Мартин. Встреча команд пройдет сегодня, 18 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

В текущем сезоне 23‑летний французский полузащитник сыграл за «Реал» 26 матчей, в которых не отметился голами и отдал две результативные передачи.

Мадридский «Реал» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. «Осасуна» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы испанского чемпионата.

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