Тчуамени пропустит матч с «Осасуной» из-за гриппа

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пропустит матч 22‑го тура чемпионата Испании против «Осасуны» из‑за гриппа. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



Футболист не полетит с командой в Памплону, вместо него в заявку команды внесён 18-летний игрок «Кастильи» Марио Мартин. Встреча команд пройдет сегодня, 18 февраля, и начнётся в 23:00 мск.



В текущем сезоне 23‑летний французский полузащитник сыграл за «Реал» 26 матчей, в которых не отметился голами и отдал две результативные передачи.



Мадридский «Реал» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. «Осасуна» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы испанского чемпионата.