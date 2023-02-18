Тарпищев: Абаскаль — лучший вариант для «Спартака». Художник, который не «зазвездился»

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, являющийся известным болельщиком московского «Спартака», оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, назвав испанца амбициозным специалистом, у которого нет звёздной болезни.
«При той чехарде, которая была со «Спартаком» за последние 10 лет, Абаскаль – это лучший вариант. Для меня понятно, что он хочет сделать. Он ещё и хороший психолог. Это очень важно. И мне нравится, что он является думающим тренером. Амбициозный специалист, у которого нет звёздной болезни. Он её ещё не пережил.
Он ищет какие-то новые идеи, а в России надо уметь искать и находить что-то свежее. Потому что при наших «дырах», которые есть у многих команд, и в системе подготовки, и в технико-тактическом мастерстве такой молодой специалист, как Абаскаль – просто художник среди них. И у него ведь меньше, чем у других, бывает провалов в игре со средними командами, из нижней части турнирной таблицы. К тому же он умело перекрывает определённые недочёты в игре команды. Провалы у «Спартака» могут быть только в том случае, если из-за травм вылетят один-два основных игрока команды», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. Под его руководством красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров с 36 набранными очками. Несколько дней назад «Спартак» объявил о продлении контракта с испанским специалистом до 2025 года.
- 18 февраля 2023
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:26
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
11:56