«Добрый день! Тренируюсь». Неймар выложил фотографию с Месси

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в своих социальных сетях выложил фотографию из раздевалки со своим одноклубником Лионелем Месси.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
«Добрый день! Тренируюсь», — подписал опубликованный в одной из своих социальных сетей снимок Неймар, добавив эмодзи в виде тяжелоатлета.
Напомним, поведение Неймара вызвало недовольство у болельщиков «ПСЖ», когда на следующий день после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) он сначала был замечен на турнире по покеру, а затем посетил «Макдоналдс».
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Тодд Боули ведёт переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи о возможном трансфере Неймара за € 60 млн. Один из источников внутри французского клуба сообщил о готовности парижан отпустить бразильца из клуба бесплатно.
- 18 февраля 2023
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:26
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
11:56