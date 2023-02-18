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«Добрый день! Тренируюсь». Неймар выложил фотографию с Месси

«Добрый день! Тренируюсь». Неймар выложил фотографию с Месси
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в своих социальных сетях выложил фотографию из раздевалки со своим одноклубником Лионелем Месси.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

«Добрый день! Тренируюсь», — подписал опубликованный в одной из своих социальных сетей снимок Неймар, добавив эмодзи в виде тяжелоатлета.

Напомним, поведение Неймара вызвало недовольство у болельщиков «ПСЖ», когда на следующий день после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) он сначала был замечен на турнире по покеру, а затем посетил «Макдоналдс».

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Тодд Боули ведёт переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи о возможном трансфере Неймара за € 60 млн. Один из источников внутри французского клуба сообщил о готовности парижан отпустить бразильца из клуба бесплатно.

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