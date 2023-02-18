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Стала известна сумма, которую британский миллиардер предложил за покупку «МЮ»

Стала известна сумма, которую британский миллиардер предложил за покупку «МЮ»
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Сэр Джим Рэтклифф, известный британский миллиардер, являющийся одним из богатейших людей Великобритании, сделал официальное предложение о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на сумму в € 4,5 млрд. Об этом сообщает издание Footmercato.

Рэтклифф является владельцем нефтехимической компании Ineos. Британский миллиардер уже является владельцем двух профессиональных футбольных клубов. Рэтклиффу принадлежат швейцарская «Лозанна» и французская «Ницца». Рэтклифф является большим поклонником «Манчестер Юнайтед» и летом 2022 года заявил о желании приобрести клуб у нынешних владельцев, братьев Глэйзеров.

Напомним, ранее стало известно, что сопоставимое по сумме предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» сделал катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тан.

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