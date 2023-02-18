«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча — в 18:00 мск

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 6:0. В составе «горожан» хет-триком отметился нападающий Эрлинг Холанд, дубль оформил форвард Хулиан Альварес, ещё один мяч на счету защитника Жоау Канселу.



«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 51 очко после 23 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка после 22 игр.