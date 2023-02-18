В Бельгии приняли законы о запрете рекламы букмекеров. Это повлияет на клубы и фанатов

Правительство Бельгии одобрило принятие законов о постепенном запрете рекламы букмекерских контор и азартных игр. Об этом сообщает HLN.
С 1 июля 2023 года будет действовать запрет на рекламу азартных игр на телевидении, радио. Также запрещено будет рекламировать букмекеров в любом видеоконтенте. С 1 января 2025 года будет запрещено рекламировать букмекеров на футбольных стадионах, а клубы не смогут размещать логотипы букмекерских контор на лицевой стороне футболок. На джерси разрешено будет наносить только логотип и название компании без рекламных слоганов. С 1 января 2028 года будет введён полный запрет на рекламу азартных игр и букмекеров.
По оценкам экспертов из-за данных законов бельгийские футбольные клубы потеряют около 13% от всех своих доходов. У 16 из 18 команд высшего дивизиона Бельгии есть спонсор, являющийся букмекерской конторой. Также запрет на рекламу букмекеров обещает повлиять на бельгийских телезрителей, так как бесплатный просмотр матчей чемпионата станет практически невозможным.
- 18 февраля 2023
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