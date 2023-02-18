Вегорст: жду первого гола на «Олд Траффорд» — это будет особенный момент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст рассказал о желании поскорее забить первый гол на стадионе «Олд Траффорд».
«Я счастлив. Это то, чего я хотел до того, как пришёл сюда: быть частью этого, иметь значение — и старт в целом хороший. Есть возможности для улучшения, и всё может пойти ещё лучше, но для начала самое главное — это то, что мы продолжаем в том же духе, выигрывая игры.
Конечно, хочется внести в это как можно больший вклад, забивая голы и чувствуя себя важным. Ещё есть немного возможностей для улучшения, и мы продолжаем идти вперёд.
Жду первого гола здесь, на «Олд Траффорд». К сожалению, для меня это заняло уже слишком много времени, но я должен сохранять спокойствие и просто очень усердно работать и делать своё дело. Тогда, надеюсь, это скоро произойдёт. Думаю, что это будет особенный момент», — приводит слова Вегорста официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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