Тарпищев: «Спартак» не сможет догнать «Зенит». У петербуржцев два полноценных состава

Президент Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев оценил шансы московского «Спартака» догнать в турнирной таблице РПЛ текущего сезона санкт-петербургский «Зенит», заявив, что это невозможно по причине того, что у сине-бело-голубых больше квалифицированных игроков.
«Думаю, что «Спартак» не сможет догнать «Зенит». По одной простой причине — «Зенит» имеет длинную скамейку запасных, это практически два полноценных состава. «Спартак» даже может играть лучше, но если один-два человека получат травмы, то игра команды разладится.
Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне? Да, это возможно, если клуб купит пять-шесть хороших футболистов — чтобы у команды было два равных состава. А сейчас у Абаскаля практически нет простора для вариаций. «Зенит» имеет вариативные игровые возможности, а другие команды, включая «Спартак», нет», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
«Зенит» лидирует в РПЛ с 42 набранными очками после 17 сыгранных матчей. «Спартак», идущий в турнирной таблице вторым, отстаёт от петербуржцев на шесть очков.
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