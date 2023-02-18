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«Челси» хочет, чтобы Рис Джеймс в будущем стал капитаном клуба

«Челси» хочет, чтобы Рис Джеймс в будущем стал капитаном клуба
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В лондонском «Челси» желают, чтобы защитник команды Рис Джеймс в будущем стал капитаном команды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Челси» видит в Джеймсе преемника для действующего капитана команды Сесара Аспиликуэты, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Вице-капитан синих Тьяго Силва продлил контракт с командой до 2024 года, однако после этого также может покинуть стан «аристократов». В «Челси» верят, что Джеймс, чей контракт с клубом действует до 2028 года, способен стать капитаном команды., и надеются, что англичанин дорастёт до этой роли в течение следующих 12-18 месяцев.

23-летний Джеймс является воспитанником «Челси». За синих футболист сыграл 138 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 20 результативных передач.

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