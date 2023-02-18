Турецкий журналист: за € 10 млн «Галатасарай» предпочёл бы купить Захаряна, а не Дибалу

Известный турецкий журналист Мехмет Озкан выразил уверенность в том, что «Галатасарай» предпочтёт приобрести российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, а не аргентинского нападающего итальянской «Ромы» Пауло Дибалу.

«У меня нет никакой информации о возможном переходе Дибалы. Если «Галатасарай» и совершит ещё один трансфер на сумму более € 10 млн, то это будет Захарян», — сказал Озкан в видео на YouTube канале A Spor.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» заинтересован в приобретении 19-летнего Захаряна у «Динамо». Московский клуб требует за своего полузащитника € 15 млн. Сам игрок хочет получить в турецком клубе оклад в размере € 2-2,5 млн в год. Ранее сообщалось, что в контракте Дибалы с «Ромой» есть пункт о сумме отступных в € 12 млн для иностранных клубов.