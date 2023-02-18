Бускетс восстановился от травмы и готов к матчу с «Кадисом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс восстановился от травмы и готовится к матчу 22-го тура испанской Примеры с «Кадисом». Об этом сообщила пресс‑служба испанского клуба в «Твиттере».
Бускетс получил повреждение голеностопа в матче 20‑го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:0), который состоялся 5 февраля. Он был заменён на восьмой минуте встречи. Полузащитник пропустил две игры своей команды.
Матч «Барселона» — «Кадис» состоится завтра, 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 56 очков после 21 матча. «Кадис» располагается на 16-й строчке — 22 очка.
Видео: Топ комбинаций и голевых передач 21-го тура Ла Лиги:
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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