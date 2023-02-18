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Полузащитник «Ювентуса» Рабьо надел себе на голову маску лошади. Видео

Полузащитник «Ювентуса» Рабьо надел себе на голову маску лошади. Видео
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Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо стал участником забавной ситуации с подарком от болельщиков итальянского клуба.

Француз, выезжавший на автомобиле с тренировочной базы «старой синьоры», остановился, чтобы поприветствовать болельщиков «Ювентуса», сфотографироваться с ними и раздать автографы желающим. Один из фанатов преподнёс Рабьо подарок: резиновую маску в виде головы лошади. Французский футболист принял сюрприз от болельщика и даже попозировал для фотографий, надев маску себе на голову.

27-летний Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл за «зебр» 25 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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