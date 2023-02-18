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Быстров: «Зениту» можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую копейку за Баринова

Быстров: «Зениту» можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую копейку за Баринова
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров оценил потенциальный переход хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стан сине-бело-голубых, заявив, что игрок сборной России не станет усилением для действующего чемпиона страны.

«Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве». На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки. Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать слухи о возможном обмене полузащитника петербуржцев Далера Кузяева в «Локомотив» на Баринова.

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