Гильермо Абаскаль оценил готовность «Спартака» перед матчами с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил подготовку команды во время зимних сборов.
«Я доволен проделанной работой. И хотя ещё остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и всё, в принципе, прошло по задуманному плану. Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу — матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остаётся только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлечённостью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.
«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.
- 18 февраля 2023
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