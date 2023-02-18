Абаскаль: очень рад, что игроки отмечают атмосферу в команде

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал про тимбилдинг команды во время сборов и поддержание атмосферы внутри коллектива.



«Я очень рад, что игроки отмечают эту атмосферу, что они её чувствуют. Мы с тренерским штабом со своей стороны пытаемся понять их, чтобы им было комфортно и удобно. Те упражнения, которые мы подбираем для них, и в принципе весь тренировочный процесс организован таким образом. Я как тренер не верю и не считаю, что один какой-то конкретный метод работает всегда. Мы стараемся комбинировать разные методологии, и чем лучше мы будем понимать футболистов, тем лучше будет синергия и взаимопонимание между нами, тем лучше будет для общего дела.

Потому что мы находимся рядом друг с другом 24/7, мы постоянно в контакте, и каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлечённость в общее дело. Здесь, конечно, важную роль играет и дисциплина. Из этого складывается общий успех: каждый должен чувствовать, что он здесь важен. И мы работаем каждый день, стараемся чтобы он был максимально продуктивен и эффективен. И если футболист, уже закачивая свой рабочий день, идёт в свою комнату и чувствует себя хорошо, то это замечательно», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.



«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.