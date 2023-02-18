Абаскаль рассказал о новичках «Спартака» Тавареше и Дуарте

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новых защитниках команды Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте.
«Что касается Тавареша — он любит атакующий футбол, он хорошо играет в атакующий футбол, поэтому он полностью нам подходит по нашему игровому стилю и идее. Ему знаком атакующий комбинационный футбол, он постоянно играет вперёд, хорошо взаимодействует с партнёрами. Также отмечу его свежесть в завершающей стадии, он готов принять удачное решение уже в финальной части. Ему 21 год, он футболист перспективный, и он полностью нам подходит.
Что касается Дуарте, он действительно знает только испанский язык. Языковая проблема имеет место быть, но она не является определяющей. Как партнёры по команде, так и мы, тренерский штаб, все помогаем ему. Даже я лично на поле во время тренировок напоминаю ему какие-то слова, помогаю ему запомнить что-то на русском или английском.
Что касается его футбольных качеств, то это современный защитник, понимающий современный футбол. У него хорошая скорость, он отлично действует на пространстве, хорошо ведёт борьбу, достаточно агрессивен. Видя его игру, понимаешь, что он всегда готов включиться, всегда может убежать на рывке. Но самое главное — это его возможность играть вертикально, делать вертикальные передачи вперёд с дальней линии», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.
«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.
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