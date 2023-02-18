Абаскаль — о новом контракте со «Спартаком»: я чувствую большое доверие

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал продление контракта с командой.



«Что касается контракта, то мы дошли до определённой точки. У нас сейчас новое руководство в клубе. И руководство оценило нашу работу. Я чувствую большое доверие. И мы стараемся ответить тем же самым, работая максимально усердно. Понятно, что мы только строим команду. Мы стараемся, чтобы все идеи, всё то, что находится внутри этого большого проекта, чтобы все причастные — все чувствовали общее дело и понимали зону своей ответственности. Не могу сказать, что начинается какой-то новый период. Это, скорее, подтверждение того, что мы идём правильной дорогой», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.



«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.