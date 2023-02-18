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Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова

Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил форму восстанавливающихся после травм полузащитников красно-белых Виктора Мозеса и Наиля Умярова.

«Виктор Мозес сейчас работает с командой. С каждым днём он всё больше и больше вовлечён в процесс, но, конечно, ещё не полностью. Но прогресс виден.

Что касается Наиля Умярова, то он тоже вернулся на поле и тоже работает. Здесь очень важно не торопиться и все решения принимать взвешенно, продуманно. Нужно понимать, когда футболист будет на 100 процентов готов помогать команде», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.

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