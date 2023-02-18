Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил форму восстанавливающихся после травм полузащитников красно-белых Виктора Мозеса и Наиля Умярова.



«Виктор Мозес сейчас работает с командой. С каждым днём он всё больше и больше вовлечён в процесс, но, конечно, ещё не полностью. Но прогресс виден.



Что касается Наиля Умярова, то он тоже вернулся на поле и тоже работает. Здесь очень важно не торопиться и все решения принимать взвешенно, продуманно. Нужно понимать, когда футболист будет на 100 процентов готов помогать команде», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.



«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.