«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы», дважды уступая по ходу встречи

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч для «Арсенала» начался неудачно — уже на пятой минуте нападающий хозяев Олли Уоткинс поразил ворота Аарона Рамсдейла, ассистировал ему Мэтти Кэш. «Канониры» не сдались и уже на 16-й минуте сравняли счёт — гол на счету Букайо Саки. Но ничейный результат сохранялся недолго, и на 31-й минуте подопечные Унаи Эмери вновь вышли вперёд благодаря голу Филиппе Коутиньо.
Лондонцы пытались исправить патовую для себя ситуацию, и на 61-й минуте им это удалось, когда Александр Зинченко с передачи Мартина Эдегора сравнял счёт. На 90+3-й минуте «Астон Вилла» пропустила снова, когда после удара Жоржиньо мяч попал в штангу, после чего отрикошетил от головы Эмилиано Мартинеса прямо в ворота. На 90+8-й минуте Габриэл Мартинелли установил итоговый счёт — 4:2 в пользу «Арсенала».
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