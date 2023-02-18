«Делал то, что и вся команда». Абаскаль — об индивидуальной подготовке Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к возобновлению сезона нападающего Квинси Промеса.

«Мы разрабатывали для него отдельный план. В плане физики и нагрузки у Квинси идентичная с командой программа. Когда мы приезжали в Москву, мы работали по видео и встречались с Квинси, объясняли и показывали ему, как команда работала, чтобы у него было понимание, что проделала команда. Понимаем, что Промес — опытный игрок. Надеемся, что этот период адаптации пройдёт как можно быстрее», — сказал Абаскаль в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Квинси Промес пропустил заграничные сборы московской команды и готовился к возобновлению сезона по индивидуальной программе в столице. Вчера, 17 февраля, Промес опубликовал музыкальный клип.