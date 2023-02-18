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Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам «Спартака»

Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поблагодарил болельщиков московской команды.

«Касаемо решений, которые принимают болельщики, то влезать туда я не могу, также не хочу комментировать. Что касается футбола, то болельщики — страсть, без них его не существует. Как и любой спорт, без них он будет без души. Естественно, мы нуждаемся в наших болельщиках, большое спасибо за поддержку в Абу-Даби. Мы чувствовали себя как дома, они гнали нас вперёд и подбадривали. Понимание, что за «Спартак» болеет огромное количество людей, даёт дополнительную ответственность. Чем мы будем ближе к болельщикам, тем лучше мы будем слышать их поддержку.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Выражу надежду, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки, чтобы наша большая семья снова была вместе», — сказал Абаскаль в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

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